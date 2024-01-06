«Мне всё равно». Энрике — о недовольстве футболистов «ПСЖ» количеством игрового времени

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике ответил на вопрос о том, не беспокоится ли он, что некоторые футболисты парижской команды могут быть недовольны отсутствием у них игрового времени.

«Когда ты в большом клубе, это нормально, что есть игроки, которые не играют. Меня это не беспокоит. У меня исключительный состав, об этом мы и просили. На каждой позиции играют по два футболиста высокого уровня. В такой ситуации некоторые могут не получать достаточного количества игрового времени. Но они обязаны максимально выкладываться на тренировках. Я понимаю, что игроки недовольны, но мне всё равно», — приводит слова Энрике RMC Sport.

Напомним, ранее вратарь «ПСЖ» Кейлор Навас выражал сожаление в связи с тем, что он не получает игрового времени во французском гранде.

После 17 туров чемпионата Франции подопечные Энрике набрали 40 очков и занимают первое место. Их ближайшим преследователем является «Ницца», заработавшая 35 очков после аналогичного количества матчей в Лиге 1.