Энрике: травматичность игроков? Футбол не про здоровье, это не пробежки с женой по парку

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике ответил на вопрос о том, не боится ли он, что кто-либо из футболистов основного состава парижского клуба может травмироваться в грядущем матче 1/32 финала Кубка Франции с «Ревелем», который состоится завтра, 7 января.

«Футбол не про здоровье, иначе вам нужно бегать по парку со своей женой. Единственное, что нам нужно сделать, это быть в своей лучшей физической и умственной форме. То, что наш соперник — это команда более низкого уровня, ничего не значит. Мы обязаны выигрывать завтрашний матч. Победа в Кубке Франции — одна из наших целей», — приводит слова Энрике RMC Sport.

Напомним, матч «Ревель» — «ПСЖ» начнётся в 22:45 мск.

Действующим победителем турнира Кубка Франции является «Тулуза», которая в финале этого соревнования в минувшем сезоне разгромила «Нант» со счётом 5:1.