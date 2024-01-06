Артур перейдёт в «Зенит» из «Палмейраса» за € 18 млн — Жорже Никола

Бразильский нападающий «Палмейраса» Артур перейдёт в санкт-петербургский «Зенит» за € 15 млн + € 3 млн в виде бонусов (€ 18 млн в сумме). Об этом сообщает бразильский журналист Жорже Никола.

По информации источника, сине-бело-голубым удалось наконец-то полностью закрыть сделку по трансферу бразильского футболиста. В ближайшее время санкт-петербургский клуб объявит о переходе Артура официально.

Напомним, ранее сообщалось, что «Палмейрас» и «Зенит» пытаются урегулировать все нюансы, связанные с потенциальным трансфером крайнего нападающего бразильской команды Артура Гимарайнса в санкт-петербургский клуб, до грядущего понедельника.

В минувшем сезоне крайний нападающий принял участие в 59 матчах во всех турнирах, в которых отметился 13 голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока рассчитано до конца декабря 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 10 млн.