Источник: Тимощук остаётся в России и продолжает работать в «Зените»

Украинский тренер санкт-петербургского «Зенита» Анатолий Тимощук остался в России и продолжает свою работу в стане сине-бело-голубых. Об этом сообщает RT.

По информации источника, заявление футбольного тренера из США Денниса Люкенса о том, что 44-летний специалист покинул территорию России и уехал жить в другую страну, не соответствует реальности.

Напомним, ранее Люкенс заявил, что Тимощук уже уехал из России и живёт в другой стране. Также он сообщил, что Тимощук сказал ему, что «он украинец и любит Украину».

За время профессиональной карьеры игрока Тимощук выступал за «Зенит» и «Баварию», а также провёл длительную часть карьеры на Украине.

Ранее Украинская ассоциация футбола (УАФ) запретила Анатолию Тимощуку осуществлять любую деятельность, связанную с футболом, и пожизненно лишила его всех титулов.

Анатолий Тимощук 10 февраля 2017 года получил тренерскую лицензию класса PRO. Это позволило ему войти в тренерский штаб «Зенита». В марте присоединился к клубу в качестве помощника главного тренера.