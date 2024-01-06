Стало известно, что похищение Погба в 2022 году организовал его друг детства

Похищение полузащитника «Ювентуса» Поля Погба в 2022 году организовал его друг детства Адама К. Об этом сообщил L'Equipe.

По информации источника, события произошли в ночь с 19 на 20 марта 2022 года. Около полуночи несколько друзей отвезли Погба в квартиру на пригороде Парижа. Они пробыли в квартире до четырёх утра, а телефон игрока был отключён и конфискован. При этом двое мужчин были в капюшонах и бронежилетах, а также у них с собой было оружие. Они потребовали у Погба € 13 млн, направляя на него пистолет.

Позже полиции удалось проверить с помощью сообщений, что друг Погба – Адама К. – был в квартире в ночь событий. Это было установлено с помощью проверки сообщений в WhatsApp, где есть переписка между Адамой К. и Мамаду М., а также ещё одним другом футболиста.

«Нужно сильно бить», — написал Адама К. Мамаду М.

Кроме того, друга французского игрока – Адаму К. – арестовали в марте 2023 года во время приезда в Дубае.