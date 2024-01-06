Ещенко рассказал, почему у Шатова в «Анжи» было прозвище Опухоль

Бывший защитник махачкалинского «Анжи» и московского «Спартака» Андрей Ещенко рассказал, что у бывшего полузащитника махачкалинской команды, а ныне игрока «Урала» Олега Шатова было прозвище Опухоль во времена выступлений за клуб.

«С кем Самюэль Это’О общался ближе? С иностранцами, потому что они говорили на английском, так ему было проще в быту. Как и мы, русские, друг с другом. Много молодых ребят было: я, Фёдор Смолов, Доска — это Сеня Логашов, Опухоль…

Опухоль, это кто? Шатов (смеётся). Почему такое странное прозвище? Когда Олег просыпался утром, у него лицо всегда опухшее.

В одном номере с ним жил? Нет, он с Логашовым жил. Но Опухолью Шатова прозвал я (смеётся)», — приводит слова Ещенко «Матч ТВ».

Напомним, Олег Шатов выступал за махачкалинскую команду с 2012 по 2013 год, Андрей Ещенко же был футболистом «Анжи» с 2013 по 2016 год. 33-летний Олег Шатов приостановил профессиональную карьеру и начал обучение на тренера. Ранее стало известно, что причиной такого решения футболиста послужила хроническая травма, которая мешает ему вернуться на поле. Также ранее Шатов сообщил, что объявит о завершении карьеры после Нового года.