Панченко: Захарян — большой молодец, что уехал в Европу. Зачем оставаться здесь?

Нападающий подмосковных «Химок» Кирилл Панченко высказался об игре российских полузащитников Александра Головина и Арсена Захаряна в европейских клубах («Монако» и «Реал Сосьедад» соответственно).

«Головин в этом сезоне выступает выше всяких похвал. Он большой молодец, я считаю, что он нашёл свою команду. Теперь главное не сбавлять обороты и не снижать требования к себе, ему ещё есть куда расти.

С Головиным мы вместе поиграть успели, а Арсена Захаряна я помню ещё маленьким в «Динамо». Ему, конечно, тоже нужно пожелать удачи, он настоящий профессионал и очень перспективный футболист.

Правильно ли Захарян сделал, что так рано уехал в Европу? А для чего нужно было здесь оставаться? Человек уже вырос и несколько сезонов показывал очень зрелищную игру. Он большой молодец, что решился уехать и попробовать себя в Европе», — приводит слова Панченко Legalbet.

Напомним, в текущем сезоне Александр Головин провёл 15 матчей в составе «Монако» в Лиге 1, в которых отметился пятью голами и двумя результативными передачами. Также Александр попал в несколько символических сборных по итогам первой части сезона Лиги 1.

Арсен Захарян вышел в составе «Реала Сосьедад» в 18 матчах во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей (в рамках матча испанской Ла Лиги).