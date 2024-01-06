Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«ПСЖ» обвиняют в подкупе организаторов «Золотого мяча» с целью обеспечить победу Месси

«ПСЖ» обвиняют в подкупе организаторов «Золотого мяча» с целью обеспечить победу Месси
Аудио-версия:
Комментарии

Французский «ПСЖ» обвиняют в попытке повлиять на исход «Золотого мяча» 2021 года в пользу бывшего игрока команды Лионеля Месси, сообщает Le Monde.

По информации источника, официальные лица «ПСЖ» пытались повлиять на бывшего главного редактора France Football и организатора розыгрыша «Золотого мяча» Паскаля Ферре.

Руководство парижского клуба пыталось заручиться поддержкой Ферре посредством различных одолжений. При этом расследование было сосредоточено на бывшем директоре по коммуникациям французской команды Жан-Мартиале Рибесе.

В отчёте Генеральной инспекции Национальной полиции от ноября 2023 года говорится: «Рибес запрашивал билеты на футбольные матчи «ПСЖ» для журналистов, политиков, выборных должностных лиц, членов кабинетов министров или президентства, а также артистов».

Материалы по теме
Джоркаефф: после того, что Месси сделал на ЧМ-2022, он заслужил «Золотой мяч» 1000 раз
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android