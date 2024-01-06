Луис Энрике прокомментировал возможные трансферы в «ПСЖ» зимой

Главный тренер французского «ПСЖ» Луис Энрике прокомментировал возможные покупки команды в зимнее трансферное окно.

«Трансферное окно? Оно закрывается 31-го числа, а сегодня 6 января. Клуб, спортивный директор, технический персонал: мы всегда готовы привлекать таланты для улучшения состава, это очевидно. Но я говорю ещё раз: у меня состав очень высокого уровня, по два игрока на позицию», — приводит слова Энрике пресс-служба клуба.

В зимнее трансферное окно французский клуб уже совершил первое приобретение. Парижане подписали центрального защитника бразильского «Сан-Паулу» Лукаса Бералдо, которого также хотел купить санкт-петербургский «Зенит».

На данный момент после 17 сыгранных матчей французской Лиги 1 «ПСЖ» является лидером с 40 очками.