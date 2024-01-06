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«Лилль» разгромил «Голден Лайон» со счётом 12:0 в Кубке Франции

«Лилль» разгромил «Голден Лайон» со счётом 12:0 в Кубке Франции
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Сегодня, 6 января, состоялся матч 1/32 финала Кубка Франции, в котором встречались «Лилль» и «Голден Лайон». Команды играли на стадионе «Пьер-Моруа» в городе Лилль, Франция. Стартовый свисток прозвучал в 17:30 мск. Матч закончился со счётом 12:0 в пользу хозяев.

Бывший игрок московского ЦСКА Юсуф Языджи оформил дубль, забив голы на 11-й и 45-й минутах. Джонатан Дэвид оформил хет-трик, отметившись на 25-й, 36-й и 75-й минутах. Эдон Жегрова также забил три мяча на 33-й, 41-й и 42-й минутах.

Кроме того, два гола забил Хакон-Арнар Харальдссон, отметившись на 64-й и 78-й минутах, а также по мячу забили Тьяго Сантос и Амине Мессусса.

«Голден Лайон» — команда из Мартиники, которая располагается в Карибском море Атлантического океана. При этом административно регион является департаментом Франции.

Кубок Франции . 1/32 финала
06 января 2024, суббота. 17:30 МСК
Лилль
Лилль
Окончен
12 : 0
Голден Лайон
Сент-Жозеф
1:0 Языджи – 11'     2:0 Дэвид – 25'     3:0 Жегрова – 33'     4:0 Дэвид – 36'     5:0 Жегрова – 41'     6:0 Жегрова – 42'     7:0 Языджи – 45'     8:0 Сантос – 57'     9:0 Харальдссон – 64'     10:0 Дэвид – 75'     11:0 Харальдссон – 78'     12:0 Мессусса – 89'    
Турнирная сетка Кубка Франции сезона-2023/2024
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