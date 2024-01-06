«Лилль» разгромил «Голден Лайон» со счётом 12:0 в Кубке Франции

Сегодня, 6 января, состоялся матч 1/32 финала Кубка Франции, в котором встречались «Лилль» и «Голден Лайон». Команды играли на стадионе «Пьер-Моруа» в городе Лилль, Франция. Стартовый свисток прозвучал в 17:30 мск. Матч закончился со счётом 12:0 в пользу хозяев.
Бывший игрок московского ЦСКА Юсуф Языджи оформил дубль, забив голы на 11-й и 45-й минутах. Джонатан Дэвид оформил хет-трик, отметившись на 25-й, 36-й и 75-й минутах. Эдон Жегрова также забил три мяча на 33-й, 41-й и 42-й минутах.
Кроме того, два гола забил Хакон-Арнар Харальдссон, отметившись на 64-й и 78-й минутах, а также по мячу забили Тьяго Сантос и Амине Мессусса.
«Голден Лайон» — команда из Мартиники, которая располагается в Карибском море Атлантического океана. При этом административно регион является департаментом Франции.
- 6 января 2024
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