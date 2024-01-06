Агент Роналдо заявил, что игрок не опасается перехода в «Ростов» из-за ситуации на Украине

Футбольный агент Хулио Сезар Гранха, представляющий интересы полузащитника болгарского клуба «Левски» Роналдо Сезара Соареса дос Сантоса, рассказал, что его клиент не боится перехода в российский «Ростов» из-за сложной политической ситуации на Украине.

«В «Ростове» нас заверили, что в городе безопасно, и мы им верим. Роналдо с нетерпением ждёт нового вызова и уверен в своих силах. Сегодня мы вылетаем в Турцию, будем там завтра. Ростов мы посетим с 8 по 10 января, чтобы осмотреть город и убедиться, что Роналдо и его семья будут в безопасности», — приводит слова Гранха «РБ Спорт».

Напомним, ранее агент Роналдо сообщил, что его клиент близок к подписанию контракта с «Ростовом». Также сообщалось, что «Ростов» может заплатить за 23-летнего футболиста € 2 млн. Российский клуб предлагает Роналдо контракт, рассчитанный на 4,5 года.

В нынешнем сезоне бразильский полузащитник принял участие в 25 матчах во всех турнирах, в которых он отметился семью голами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с болгарским клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,4 млн.