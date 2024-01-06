Игрок «Оренбурга» Оганесян назвал вызов в сборную России своим главным успехом в 2023 году

Полузащитник «Оренбурга» Степан Оганесян подвёл персональные итоги 2023 года, а также рассказал, какие у него ожидания от наступившего 2024 года.

«В целом неплохой год получился. Я в 2023 году прогрессировал, но есть куда расти и над чем работать. Если взять из каких-то достижений, то мой главный успех в 2023 году – вызов в сборную России и гол в дебютном матче.

В предстоящем году хочу как можно больше времени играть, получать удовольствие и прогрессировать дальше. Хочется, чтобы в 2024-м я провёл максимально продуктивный год», — приводит слова Оганесяна Metaratings.

Напомним, Оганесян провёл первый матч в составе сборной России в сентябре 2023 года, а первый мяч 22-летний полузащитник забил в товарищеском матче со сборной Египта.

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги Оганесян провёл 12 матчей в составе «Оренбурга», в которых отметился одним забитым мячом.