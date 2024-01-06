Бекхэм поделился последствиями шторма, который прошёл в Англии

Президент американского «Интера» Майами Дэвид Бекхэм поделился последствиями шторма «Хенк», который нанёс ущерб его английскому поместью.

«Могло быть и хуже», — написал Бекхэм в социальной сети.

Фото: Из личного архива

На опубликованном фото видно огромное дерево, у которого вырван корень после шторма «Хенк».

Поместье бывшего футболистка находится в Котсуолдсе, которое располагается в двух часах езды на машине от Лондона. При этом по всей Великобритании прошёл шторм «Хенк», у которого порывы ветра достигали скорости 154 км/ч. Кроме ветра также были сильные проливные дожди и наводнения из-за чего затопило города по всему юго-западу Англии.

Сейчас Дэвид владеет американским «Интером» из Майами, в который смог подписать Лионеля Месси, Серхио Бускетса, Луиса Суареса и Жорди Альбу. Кроме того, этим летом команда впервые завоевала трофей – Кубок лиг.