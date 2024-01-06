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«Брайтон», «Борнмут» и «Шеффилд» пробились в 1/16 финала Кубка Англии

Завершились три матча 1/32 финала Кубка Англии — 2023/2024. В одном из них «Брайтон» на выезде добыл волевую победу в непростом противостоянии со «Сток Сити» — 4:2.

«Чайки» пропустили первыми уже на 16-й минуте. Однако дубль Жоао Педро, а также голы Первиса Эступиньяна и Льюиса Данка принесли «Брайтону» победу.

В ещё одном матче игрового дня «Борнмут» на выезде добыл сверхволевую победу над «Куинз Парк Рейнджерс» — 3:2.

После первого тайма гости уступали с разницей в два мяча, однако голы во второй половине матча Маркуса Таверньера, Киффера Мура и Джастина Клюйверта принесли победу команде, представляющую английскую Премьер-лигу.

Ещё один клуб из АПЛ — «Шеффилд Юнайтед» — в гостях разгромил «Гиллингем» (4:0), выступающий во Второй лиге. Победу «клинкам» принесли дубли Уильяма Осулы и Джеймса Макэйти.