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«Брайтон», «Борнмут» и «Шеффилд» пробились в 1/16 финала Кубка Англии

«Брайтон», «Борнмут» и «Шеффилд» пробились в 1/16 финала Кубка Англии
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Завершились три матча 1/32 финала Кубка Англии — 2023/2024. В одном из них «Брайтон» на выезде добыл волевую победу в непростом противостоянии со «Сток Сити» — 4:2.

«Чайки» пропустили первыми уже на 16-й минуте. Однако дубль Жоао Педро, а также голы Первиса Эступиньяна и Льюиса Данка принесли «Брайтону» победу.

Кубок Англии . 1/32 финала
06 января 2024, суббота. 18:00 МСК
Сток Сити
Сток-он-Трент
Окончен
2 : 4
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
1:0 ван Хекке – 16'     1:1 Эступиньян – 45+6'     1:2 Данк – 52'     2:2 Бейкер – 63'     2:3 Педро – 71'     2:4 Педро – 80'    

В ещё одном матче игрового дня «Борнмут» на выезде добыл сверхволевую победу над «Куинз Парк Рейнджерс» — 3:2.

После первого тайма гости уступали с разницей в два мяча, однако голы во второй половине матча Маркуса Таверньера, Киффера Мура и Джастина Клюйверта принесли победу команде, представляющую английскую Премьер-лигу.

Кубок Англии . 1/32 финала
06 января 2024, суббота. 18:00 МСК
Куинз Парк Рейнджерс
Лондон
Окончен
2 : 3
Борнмут
Борнмут
1:0 Армстронг – 40'     2:0 Дайкс – 42'     2:1 Таверньер – 48'     2:2 Мур – 58'     2:3 Клюйверт – 69'    

Ещё один клуб из АПЛ — «Шеффилд Юнайтед» — в гостях разгромил «Гиллингем» (4:0), выступающий во Второй лиге. Победу «клинкам» принесли дубли Уильяма Осулы и Джеймса Макэйти.

Кубок Англии . 1/32 финала
06 января 2024, суббота. 18:00 МСК
Гиллингем
Гиллингем
Окончен
0 : 4
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд
0:1 Осула – 14'     0:2 Осула – 39'     0:3 Макэйти – 83'     0:4 Макэйти – 87'    
Турнирная сетка Кубка Англии - 2023/2024
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