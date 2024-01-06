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«Фулхэму» не удастся подписать хавбека «Флуминенсе» Андре

«Фулхэму» не удастся подписать хавбека «Флуминенсе» Андре
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Полузащитник «Флуминенсе» и сборной Бразилии Андре да Коста не перейдёт в «Фулхэм» в текущее зимнее трансферное окно. Об этом сообщает журналист Бен Джейкобс в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, стороны имели договорённость минувшим летом. Тогда возможный трансфер был привязан к уходу хавбека «Фулхэма» Жоау Пальиньи в «Баварию». Однако после срыва данной сделки переход 22-летнего бразильца в лондонский клуб утратил актуальность.

Отмечается, что в услугах Андре заинтересован неназванный клуб английской Премьер-лиги. «Ливерпуль», в свою очередь, не рассматривает вариант с покупкой бразильца.

В текущем сезоне Андре провёл за «Флуминенсе» 50 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним голом. Контракт полузащитника с бразильским клубом действует до конца 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 25 млн. Ранее сообщалось об интересе к Андре со стороны «Барселоны».

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