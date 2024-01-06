Ещенко раскрыл размер премиальных, которые Это'О выбивал для футболистов «Анжи»

Бывший защитник махачкалинского «Анжи» и московского «Спартака» Андрей Ещенко объяснил, чем Самуэль Это'О отличался от Роберто Карлоса, а также рассказал, что Это'О «выбивал» для футболистов «Анжи» хорошие премиальные.

«Это’О сильно отличался от Роберто Карлоса? Более сдержанный. Но для команды он сделал многое не только на футбольном поле: выбивал хорошие премиальные, сплачивал ребят, постоянно собирал всех вместе.

Какими были премиальные в «Анжи» золотых времен? За Лигу Европы — одна сумма, за чемпионат России — другая, за топовые московские клубы — третья. Где‑то в районе пяти тысяч евро в среднем получалось», — приводит слова Ещенко «Матч ТВ».

Напомним, Андрей Ещенко был футболистом «Анжи» с 2013 по 2016 год, а Это’О выступал за махачкалинский клуб в 2011–2013 годах.