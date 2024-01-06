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Фанаты «Сандерленда» показывали плакаты с кровавым фунтом из-за покупки «Ньюкасла» шейхами

Фанаты «Сандерленда» показывали плакаты с кровавым фунтом из-за покупки «Ньюкасла» шейхами
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Болельщики «Сандерленда» во время матча 1/32 финала Кубка Англии показывали плакаты с кровавым фунтом из-за покупки «Ньюкасл Юнайтед» фондом, владельцами которого являются шейхи из Саудовской Аравии.

По итогу «Ньюкасл Юнайтед» разгромил своих соперников со счётом 3:0 и прошёл в 1/16 финала турнира. Для «сорок» эта победа стала первой в принципиальном дерби с августа 2011 года во всех турнирах. Ранее из девяти встреч команды трижды сыграли вничью, а также шесть раз победил «Сандерленд».

На данный момент после 20 сыгранных матчей АПЛ «Ньюкасл Юнайтед» располагается на девятом месте с 29 очками. «Сандерленд» сейчас играет в Чемпионшипе и после 26 проведённых игр находится на шестой строчке с 40 очками.

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