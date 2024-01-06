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Хавбек «Манчестер Юнайтед» Межбри будет арендован «Севильей»

Хавбек «Манчестер Юнайтед» Межбри будет арендован «Севильей»
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Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Ханнибал Межбри принял решение перейти в «Севилью» на правах аренды. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, в услугах футболиста также были заинтересованы «Лион» и «Фрайбург», однако выбор тунисского хавбека и его представителей пал именно на андалусийцев. «Севилья» вела переговоры с «красными дьяволами» ещё с августа 2023 года.

Отмечается, что представители клубов обсудят условия арендного соглашения в ближайшее время. Сторонам предстоит договориться об опции выкупа игрока. Манкунианцы также будут заинтересованы в возможности обратного выкупа хавбека.

Полные трансляции матчей испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

В текущем сезоне Межбри провёл за «Манчестер Юнайтед» девять неполных матчей во всех турнирах, в которых отметился одним голом. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2024 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 12 млн.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» намерен продлить контракты с некоторыми футболистами.

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