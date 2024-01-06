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«Рома» арендовала 18-летнего защитника у «Ювентуса»

«Рома» арендовала 18-летнего защитника у «Ювентуса»
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Итальянская «Рома» арендовала центрального защитника Дина Хёйсена у «Ювентуса» до 30 июня 2024 года.

«Мне было несложно выбрать «Рому»: я перехожу в отличный клуб с отличным тренером и многими чемпионами, с которыми мне выпадет честь делить раздевалку. Надеюсь, что вместе мы сможем достичь наших целей.

Я был сразу впечатлен приёмом, который мне оказали», — приводит слова Хёйсена пресс-служба клуба.

Хёйсен является воспитанником испанской «Малаги» и туринского «Ювентуса». В нынешнем сезоне сыграл всего 12 минут за основную команду в итальянской Серии А. При этом нидерландский футболист сыграл 12 матчей за вторую команду «Ювентуса» в Серии С группе В, где отметился одной голевой передачей.

Рыночная стоимость 18-летнего игрока, по информации интернет-портала Transfermarkt, составляет € 2,5 млн.

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