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Ещенко рассказал о самом запоминающемся поступке Это'О в «Анжи»

Ещенко рассказал о самом запоминающемся поступке Это'О в «Анжи»
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Бывший защитник махачкалинского «Анжи» и московского «Спартака» Андрей Ещенко рассказал, какой поступок камерунского нападающего Самуэля Это'О был, по его мнению, самым запоминающимся во времена выступлений за «Анжи».

«Самый запоминающийся поступок Это'О в «Анжи»? Я восстанавливался после «крестов», а он пробил для меня премиальные — платили столько же, как и основным игрокам. И так он сделал для каждого травмированного. Это показательный жест с его стороны», — приводит слова Ещенко «Матч ТВ».

Напомним, Андрей Ещенко был футболистом «Анжи» с 2013 по 2016 год, а Это’О выступал за махачкалинский клуб в 2011–2013 годах. Вместе футболисты успели поиграть только один год, после чего камерунский нападающий сменил команду.

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