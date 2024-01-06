«Арсенал» заинтересован в подписании экс-защитника «Челси»

Центральный защитник «Милана» и сборной Англии Фикайо Томори может перейти в «Арсенал». Об этом сообщает Transfer News Live в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, лондонский клуб нуждается в усилении центральной зоны обороны. «Канониры» планируют предпринять попытки по приобретению 26-летнего защитника уже в текущее зимнее трансферное окно.

Томори — воспитанник лондонского «Челси». В нынешнем сезоне игрок обороны провёл за «Милан» 22 матча во всех турнирах, в которых отметился тремя голами.

Контракт защитника с «россонери» действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость игрока, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 40 млн. Ранее сообщалось об интересе к Томори со стороны мюнхенской «Баварии».