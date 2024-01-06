Футболист потерял сознание и бился в конвульсиях во время матча Кубка звёзд в Катаре

32-летний футболист клуба «Умм-Салаль» Анди Делор потерял сознание во время матча с «Аль-Араби» в финале Кубка звёзд в Катаре.

В самом начале первого тайма, спустя 10 минут после того, как Делор забил гол, открыв счёт в матче, футболист ни с того ни с сего упал на газон и начал биться в конвульсиях. За мгновение до этого он как будто успел подать сигнал врачам о том, что с ним что-то происходит. Медицинская бригада сразу же оказала помощь футболисту.

Стоит отметить, что уже во втором тайме Делор появился возле скамейки запасных своего клуба. Команда Делора выиграла матч по серии пенальти со счётом 5:4, сыграв в основное и в дополнительное время со счётом 4:4. Таким образом, «Умм-Салаль» стал обладателем Кубка звёзд.

Ранее Делор выступал во Франции за такие клубы, как «Ним», «Аяччо», «Метц», «Тур», «Кан», «Тулуза», «Монпелье» и «Ницца». Кроме того, игрок сборной Алжира пробовал свои силы в английской Премьер-лиге, подписав контракт с «Уиганом», а ещё один сезон провёл в Мексике, выиграв Апертуру-2016 с «Тигресом».