Сын Месси оформил хет-трик за детскую команду «Интер Майами»

Матео Месси, который является сыном нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси, оформил хет-трик за детскую команду «Интер Майами», сообщает Marca.

Восьмилетний Матео играет в похожем стиле, как и его отец, оформляя хет-трик. Он обыгрывал соперников, а также очень уверенно реализовал свои моменты. При этом Матео, в отличие от отца, является правшой.

После того как Месси подписал контракт с американским «Интер Майами», 11-летний Тьяго и восьмилетний Матео были зачислены в академии клуба по своим возрастам. При этом у Месси есть самый младший сын – Чиро, которому только пять лет и он ещё не играет в футбол.

Напомним, Месси перешёл в американский клуб минувшим летом на правах свободного агента после окончания срока контракта с «ПСЖ».