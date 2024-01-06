Андрей Ещенко рассказал, каким был Роберто Карлос в обычной жизни

Бывший защитник махачкалинского «Анжи» и московского «Спартака» Андрей Ещенко рассказал, как себя вёл в обычной жизни легендарный бразильский защитник Роберто Карлос.

«Каким Роберто Карлос был в быту? Совершенно обычным. Плюс-минус как все русские: добрый, простой, много шутил и разговаривал, на наши шутки не обижался.

Такое поведение было искренним или он подстраивался под команду? А зачем ему подстраиваться? Роберто Карлос — имя и величина в футболе, и он был честен с нами», — приводит слова Ещенко «Матч ТВ».

Напомним, с 2011 по 2012 год Роберто Карлос выступал за «Анжи». С 29 сентября 2011 года Роберто Карлос являлся временным помощником исполняющего обязанности главного тренера команды, Андрея Гордеева. Позже, в 2012 году он занял пост директора команды. По окончании сезона-2012/2013 Роберто принял решение покинуть махачкалинскую команду. Андрей Ещенко был футболистом «Анжи» с 2013 по 2016 год.