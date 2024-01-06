Тухель отказался комментировать возможный переход Дайера в «Баварию»

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель ответил на вопрос журналиста о возможном трансфере защитника «Тоттенхэма» Эрика Дайера.

«Переход Дайера в «Баварию»? Вы спрашивали об этом нашего спортивного директора? Если нет, то обратитесь к нему с этим вопросом. От меня комментариев не будет», — приводит слова Тухеля журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

Дайер выступает за «Тоттенхэм» с 2014 года. В текущем сезоне защитник провёл за «шпор» лишь четыре матча во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Контракт игрока с лондонским клубом действует до конца июня 2024 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 12 млн.

Ранее появилась информацию, что в переходе Дайера в «Баварию» заинтересован форвард мюнхенцев Гарри Кейн. Футболисты на протяжении девяти сезонов выступали вместе за «Тоттенхэм».