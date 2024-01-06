Тренер «РБ Лейпциг» — о Вернере: он хочет уйти в аренду, чтобы сыграть на Евро-2024

Главный тренер немецкого «Ред Булл Лейпциг» Марко Розе заявил, что игрок команды Тимо Вернер хочет уйти в аренду, чтобы сыграть на чемпионате Европы 2024 года.

«Это правда, что Вернер хочет уйти в аренду. Он хотел бы сыграть на чемпионате Европы 2024 года. Мы желаем ему всего наилучшего и держим за него кулачки», — приводит слова Розе Sky Sport.

Напомним, ранее сообщалось, что нападающий на правах аренды перейдёт в английский «Тоттенхэм». При этом «шпоры» имеют право выкупа в размере € 15-20 млн.

Германия на чемпионате Европы 2024 года является страной-хозяйкой, именно поэтому немецкая национальная команда не проходила квалификацию и на групповой стадии турнира встретится со сборными Венгрии, Шотландии и Швейцарии.