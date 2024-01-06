Хави: хочу, чтобы Серхи Роберто остался в «Барселоне»

Главный тренер «Барселоны» Хави высказался о ситуации с контрактом защитника команды Серхи Роберто. Напомним, действующее соглашение игрока с каталонским клубом рассчитано до конца июня 2024 года.

«Очень хочу, чтобы Серхи подписал новый контракт и остался в нашей команде. Я уже поделился с клубом своим мнением по данному вопросу. Серхи отлично знает, что такое «Барса» и как нужно выступать за эту команду. Некоторые люди его критикуют, однако он всегда выкладывается по максимуму», — приводит слова Хави журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

Роберто находится в системе «Барселоны» на протяжении 17 лет (с 2006 года). В текущем сезоне защитник провёл за «блауграну» девять матчей во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и одной результативной передачей. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 3 млн.

Ранее сообщалось о возможном уходе Серхи Роберто в миланский «Интер».