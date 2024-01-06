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«Челси» разгромил «Престон» и прошёл в 1/16 финала Кубка Англии

«Челси» разгромил «Престон» и прошёл в 1/16 финала Кубка Англии
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Сегодня, 6 января, состоялся матч 1/32 финала Кубка Англии, в котором встречались лондонский «Челси» и «Престон Норт Энд». Команды играли на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне, Англия. Стартовый свисток прозвучал в 20:30 по московскому времени. «Челси» разгромил «Престон» со счётом 4:0.

Первый тайм прошёл без голов. В середине второй половины игры, на 58-й минуте, Армандо Броя открыл счёт в матче, выведя «Челси» вперёд. Вскоре, на 66-й минуте, Тьяго Силва с передачи Коула Палмера удвоил преимущество хозяев. На 69-й минуте Рахим Стерлинг сделал счёт разгромным. В самой концовке встречи, на 88-й минуте, Энцо Фернандес забил четвёртый мяч «аристократов», установив окончательный счёт матча — 4:0, разгромная победа «Челси».

Кубок Англии . 1/32 финала
06 января 2024, суббота. 20:30 МСК
Челси
Лондон
Окончен
4 : 0
Престон Норт Энд
Престон
1:0 Броя – 58'     2:0 Тьяго Силва – 66'     3:0 Стерлинг – 69'     4:0 Фернандес – 85'    

Таким образом, «Челси» вышел в 1/16 финала Кубка Англии. «Престон Норт Энд» же вылетел из розыгрыша турнира.

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