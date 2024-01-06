«Челси» разгромил «Престон» и прошёл в 1/16 финала Кубка Англии

Сегодня, 6 января, состоялся матч 1/32 финала Кубка Англии, в котором встречались лондонский «Челси» и «Престон Норт Энд». Команды играли на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне, Англия. Стартовый свисток прозвучал в 20:30 по московскому времени. «Челси» разгромил «Престон» со счётом 4:0.
Первый тайм прошёл без голов. В середине второй половины игры, на 58-й минуте, Армандо Броя открыл счёт в матче, выведя «Челси» вперёд. Вскоре, на 66-й минуте, Тьяго Силва с передачи Коула Палмера удвоил преимущество хозяев. На 69-й минуте Рахим Стерлинг сделал счёт разгромным. В самой концовке встречи, на 88-й минуте, Энцо Фернандес забил четвёртый мяч «аристократов», установив окончательный счёт матча — 4:0, разгромная победа «Челси».
Таким образом, «Челси» вышел в 1/16 финала Кубка Англии. «Престон Норт Энд» же вылетел из розыгрыша турнира.
- 6 января 2024
-
23:05
-
22:58
-
22:52
-
22:48
-
22:47
-
22:42
-
22:30
-
22:30
-
22:26
-
22:23
-
22:10
-
22:09
-
22:00
-
21:55
-
21:55
-
21:50
-
21:44
-
21:40
-
21:35
-
21:35
-
21:28
-
21:14
-
21:06
-
20:57
-
20:56
-
20:53
-
20:45
-
20:40
-
20:39
-
20:34
-
20:22
-
20:22
-
20:16
-
20:02
-
19:55