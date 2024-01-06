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«Брайтон» близок к приобретению Барко из «Бока Хуниорс»

«Брайтон» близок к приобретению Барко из «Бока Хуниорс»
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Левый защитник «Бока Хуниорс» Валентин Барко в ближайшее время станет игроком «Брайтона». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, игрок дал своё согласие на переход в английский клуб. «Брайтону» осталось согласовать детали трансфера с представителями «Бока Хуниорс». Если это не удастся сделать до начала следующей недели, «чайки» активируют пункт контракта о сумме отступных, после чего аргентинский клуб будет вынужден продать своего защитника.

В текущем сезоне Барко провёл за «Бока Хуниорс» 29 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и четырьмя результативными передачами. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца 2024 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 13 млн.

Ранее стало известно, что нападающий «Брайтона» Жоао Педро может перейти в один из грандов АПЛ.

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