Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игорь Осинькин назвал лучшего российского игрока по итогам 2023 года

Игорь Осинькин назвал лучшего российского игрока по итогам 2023 года
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Игорь Осинькин рассказал, какой российский игрок, по его мнению, был лучшим в прошедшем 2023 году.

«Лучший российский игрок – это Александр Головин», — приводит слова Осинькина Metaratings.

Напомним, полузащитник сборной России по футболу Александр Головин с 2018 года является игроком «Монако». Его действующее соглашение с клубом из французской Лиги 1 рассчитано до июня 2026 года.

В текущем сезоне французской Лиги 1 российский полузащитник принял участие в 15 матчах чемпионата, в которых забил пять голов и оформил две результативные передачи. Также Александр попал в несколько символических сборных по итогам первой части сезона Лиги 1. В данный момент «Монако» занимает третью строчку в турнирной таблице, набрав 33 очка после 17 матчей.

Материалы по теме
Головина признали лучшим игроком «Монако» после первой половины сезона
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android