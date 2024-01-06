Игорь Осинькин назвал лучшего российского игрока по итогам 2023 года

Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Игорь Осинькин рассказал, какой российский игрок, по его мнению, был лучшим в прошедшем 2023 году.

«Лучший российский игрок – это Александр Головин», — приводит слова Осинькина Metaratings.

Напомним, полузащитник сборной России по футболу Александр Головин с 2018 года является игроком «Монако». Его действующее соглашение с клубом из французской Лиги 1 рассчитано до июня 2026 года.

В текущем сезоне французской Лиги 1 российский полузащитник принял участие в 15 матчах чемпионата, в которых забил пять голов и оформил две результативные передачи. Также Александр попал в несколько символических сборных по итогам первой части сезона Лиги 1. В данный момент «Монако» занимает третью строчку в турнирной таблице, набрав 33 очка после 17 матчей.