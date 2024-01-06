ЦСКА интересуется экс-игроком «Спартака» Уруновым

Московский ЦСКА интересуется бывшим полузащитником «Спартака» Остоном Уруновым, сообщает YouTube-канал Futbol Vaqti.

По информации источника, Урунов вместе со своим футбольным агентом изучают различные варианты для продолжения карьеры. Возможными командами для подписания контракта являются клубы из Саудовской Аравии, Катара, Европы, а также из России — ЦСКА.

При этом в армейском команде уже играет узбекский футболист – Аббосбек Файзуллаев, который может помочь адаптироваться Урунову. 23-летний Остон в нынешнем сезоне выступал за узбекский «Навбахор», за который сыграл 30 матчей во всех турнирах, где отметился 11 мячами и двумя ассистами. После окончания сезона Урунов покинул клуб в качестве свободного агента.

Напомним, ещё летом 2020 года армейцы конкурировали со «Спартаком» за покупку Урунова, но тогда узбек перешёл в стан красно-белых из «Уфы», по информации интернет-портала Transfermarkt, за € 1 млн.