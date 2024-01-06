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Главный тренер «Интера» Индзаги подвёл итоги первого круга Серии А

Главный тренер «Интера» Индзаги подвёл итоги первого круга Серии А
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Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги высказался о результатах своей команды в первом круге текущего розыгрыша чемпионата Италии.

«Мы набрали 48 очков за первый круг, это очень хороший результат. Есть только одна команда, которая выдерживает наш темп. Однако тот же «Милан» с другими клубами в любой момент могут вмешаться в чемпионскую гонку, если кто-то из лидеров ошибётся.

В последних матчах мы были не так хороши, но отчаянно бились с «Дженоа» и с «Вероной». Подобная самоотдача может в будущем сыграть нам на руку», — приводит слова Индзаги Football Italia.

На данный момент «Интер» лидирует в чемпионате Италии, набрав 48 очков после 19 туров. «Нерадзурри» опережают ближайшего преследователя, «Ювентус», на пять очков. При этом туринцы имеют одну игру в запасе.

Свой следующий матч команда Индзаги проведёт в субботу, 13 января. Миланцы на выезде сыграют с «Монцей» в рамках 20-го тура чемпионата. Начало игры — в 22:45 мск.

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