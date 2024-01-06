«Это вопрос времени». Почеттино — о том, когда «Челси» начнёт добиваться успеха

Главный тренер лондонского «Челси» Маурисио Почеттино высказался о не лучших результатах своей команды в текущем сезоне после сегодняшней разгромной победы над «Престон Норт Энд» в матче 1/32 финала Кубка Англии (4:0).

«Мы молодая команда, которая должна строиться не только на результатах, но и на выступлениях, чтобы обрести уверенность. Будет тяжело, но мы с нетерпением ждём полуфинала.

Я думаю, что на нас огромная ответственность, потому что мы — «Челси». Конечно, мне это нравится. В этом и заключается давление. Я тренер, который любит побеждать и быть конкурентоспособным, но в то же время мы должны уделять время молодым ребятам, чтобы они могли совершенствоваться и взрослеть. Нужно найти баланс. Это вопрос времени, когда команда добьётся успеха, потому что у нас есть качество. У нас есть всё необходимое для того, чтобы стать лучше», — приводит слова Почеттино BBC.

Напомним, «Челси» вышел в 1/16 финала Кубка Англии. «Престон Норт Энд» же вылетел из розыгрыша турнира. В текущем сезоне АПЛ «Челси» занимает 10-е место в турнирной таблице, набрав 28 очков после 20 матчей чемпионата.