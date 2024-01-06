Осинькин: после ухода Малкома ни один российский игрок к его уровню не приблизился

Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Игорь Осинькин высказался о том, кто был лучшим футболистом в РПЛ в 2023 году, оценив игру бывшего нападающего санкт-петербургского «Зенита» Малкома, ныне выступающего за саудовский «Аль-Хиляль».

«В РПЛ лучшим был Малком, но после его ухода ни один российский игрок, к сожалению, к этому уровню пока не приблизился», — приводит слова Осинькина Metaratings.

Напомним, 26-летний бразильский правый вингер Малком в июле 2023 года перешёл из «Зенита» в «Аль-Хиляль» из Саудовской Аравии, сумма трансферной компенсации составила € 60 млн. В прошлом сезоне Малком стал лучшим бомбардиром РПЛ, забив 23 гола, а «Зенит» стал чемпионом Российской Премьер-Лиги.

В данный момент, без Малкома, сине-бело-голубые занимают второе место в РПЛ, набрав 36 очков после 18 матчей. Лидирует «Краснодар» — 38 очков за аналогичное количество встреч.