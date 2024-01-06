Бренд одежды подал в суд на «Манчестер Сити» — The Telegraph

Бренд одежды Superdry подал в суд на английский «Манчестер Сити» за нарушение права на товарный знак, сообщает The Telegraph.

По информации источника, бренд одежды подал иск на «горожан» из-за изображения логотипа безалкогольного пива Asahi Super Dry на тренировочной форме. Бренд Superdry считает, что «различия между товарными знаками настолько незначительны, что могут быть незаметны для среднестатистического потребителя».

15 декабря 2023 года бренд подал иск на «Манчестер Сити» с требованием запретить клубу использовать название Superdry. Кроме этого, истец утверждает, что понёс ущерб, но в данный момент не может его оценить.

После 19 сыгранных матчей АПЛ «Манчестер Сити» располагается на третьем месте с 40 очками.