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Одноклубник Захаряна рассказал, что не планирует возвращаться в «Арсенал»

Одноклубник Захаряна рассказал, что не планирует возвращаться в «Арсенал»
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Левый защитник «Арсенала» Киран Тирни, выступающий на правах годичной аренды за «Реал Сосьедад», высказался о возможном досрочном возвращении в лондонскую команду.

«Несколько человек спрашивали меня о возвращении в «Арсенал», но мой ответ отрицательный. Пока что я останусь в «Реале Сосьедад».

Болельщики «Арсенала» великолепны, они всегда оказывали мне большую поддержку. Я очень благодарен фанатам за те четыре года, которые провёл в команде», — приводит слова Тирни 90min.

Полные трансляции матчей испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

Тирни выступает за «Арсенал» с 2020 года. В текущем сезоне защитник провёл за «Реал Сосьедад» 11 матчей во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей. Контракт игрока с испанским клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 18 млн.

Ранее сообщалось об интересе «Арсенала» к защитнику «Милана» и сборной Англии Фикайо Томори.

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