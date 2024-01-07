Хави: цель «Барселоны» — финал Кубка Испании и победа в нём

Главный тренер «Барселоны» Хави высказался о предстоящем матче 1/16 финала Кубка Испании, в котором его команда встретится с «Барбастро».

«Мы мало что можем приобрести в этой игре, но многое можем потерять. «Барселона» — явный фаворит, но необходимо быть на чеку. «Барбастро» ждёт матч всей жизни, эта команда играет прямолинейно. Практика показывает, что в матчах с подобными соперниками нам не приходится легко.

Всегда важно относиться к сопернику с уважением. Если мы будем думать, что будет легко, то это станет ошибкой. А любая ошибка может привести к вылету. В любом случае, наша цель – дойти до финала и победить в нём», — приводит слова Хави Marca.

Встреча между «Барселоной» и «Барбастро» состоится в воскресенье, 7 января. Начало игры в 23:00 мск. Ранее наставник «Барселоны» порассуждал о будущем защитника и экс-капитана команды Серхи Роберто.