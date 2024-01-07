Экс-игрок «Спартака» Ещенко: недавно за долги забрал машину, такой вот я рэкетир

Бывший футболист московского «Спартака» Андрей Ещенко ответил, пытались ли его развести на деньги, а также рассказал, что часто давал деньги взаймы, пошутив, что в зачет долга ему пришлось забрать машину.

«Пытались хоть раз развести на деньги? Конечно. Думаю, что среди футболистов это распространенное явление. Терял определенную сумму, понимал, что ее надо как‑то возвращать. Способы есть разные. Недавно за долги забрал машину, такой вот я рэкетир (смеется). Сначала даешь людям деньги, ждешь‑ждешь, а в ответ тишина, вот и приходится действовать.

Бизнесом, как и футболом, нужно уметь заниматься, легких денег нигде не бывает. Не может бухгалтер профессионально играть в футбол. Если хочешь вкладывать деньги, ты должен знать о бизнесе все, иначе останешься с пустыми карманами. А мы, футболисты, как зачастую делаем? Дядя нашептал: «Доход — выше крыши, с тебя только деньги, а все остальное мы сделаем сами». В футболе же форма постирана, комната убрана — только выходи и играй, ни о чем не думай. Вот и отдаешь деньги непонятно кому», — приводит слова Ещенко «Матч ТВ».

Напомним, Андрей Ещенко выступал за московский «Спартак» с 2016 по 2021 год. В составе красно-белых Ещенко выиграл Российскую Премьер-Лигу. Кроме «Спартака», Ещенко также выступал за «Анжи», московское «Динамо», «Кубань», «Локомотив», «Волгу» и «Химки». С июля 2023 года и по сегодняшний день Ещенко работает в «Кубани» в качестве руководителя программы развития молодёжного футбола.