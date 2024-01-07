Нидерландский адвокат рассказал, возможен ли арест игрока «Спартака» Промеса в ОАЭ

Нидерландский адвокат Эрик Томас прокомментировал информацию о том, что нападающему московского «Спартака» Квинси Промесу грозит экстрадиция из ОАЭ в Нидерланды из-за публикации фотографий со дня рождения в Дубае в социальных сетях.

«Я думаю, что арест Промеса пока невозможен, игрок подал апелляцию на решение суда», — приводит слова Томаса «РБ Спорт».

Ранее Voetbalzone сообщал, что по причине того, что у Нидерландов есть договор об экстрадиции с Объединёнными Арабскими Эмиратами, в случае если голландская прокуратура проинформирует власти ОАЭ о нахождении нападающего «Спартака» на территории их страны, в отношении Промеса вступит в силу соглашение об экстрадиции преступников.

Напомним, Промес был признан виновным в Нидерландах в нанесении ножевого ранения своему родственнику на семейной вечеринке летом 2021 года. В июне 2023 года суд приговорил нападающего московского «Спартака» к 18 месяцам тюремного заключения.