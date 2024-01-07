Закончился матч 1/16 финала Кубка Короля, в котором команда из четвёртой лиги «Арандина» принимала мадридский «Реал». Встреча прошла в Аранда-де-Дуэро на небольшом пятитысячном стадионе «Хуан Карлос Игеро» и завершилась победой гостей со счётом 3:1.
На 54-й минуте счёт открыл Хоселу, поразив ворота «Арандины» с пенальти. Через минуту укрепил преимущество «сливочных» Браим Диас. В компенсированное время третий мяч в сетку ворот хозяев забил Родриго.
В составе хозяев отличился Рали Кабрал.
Таким образом, «Реал» вышел в 1/8 финала Кубка Испании.
Отметим, в прошлом сезоне «Реал» выиграл Кубок Испании, в финале обыграв «Осасуну» со счётом 2:1.
Следующий матч «Реал» проведёт в рамках полуфинала Суперкубка Испании с «Атлетико». Матч состоится 10 января в 22:00 по мск.
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