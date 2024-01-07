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«Реал» вышел в 1/8 финала Кубка Испании

«Реал» вышел в 1/8 финала Кубка Испании
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Закончился матч 1/16 финала Кубка Короля, в котором команда из четвёртой лиги «Арандина» принимала мадридский «Реал». Встреча прошла в Аранда-де-Дуэро на небольшом пятитысячном стадионе «Хуан Карлос Игеро» и завершилась победой гостей со счётом 3:1.

На 54-й минуте счёт открыл Хоселу, поразив ворота «Арандины» с пенальти. Через минуту укрепил преимущество «сливочных» Браим Диас. В компенсированное время третий мяч в сетку ворот хозяев забил Родриго.

В составе хозяев отличился Рали Кабрал.

Таким образом, «Реал» вышел в 1/8 финала Кубка Испании.

Отметим, в прошлом сезоне «Реал» выиграл Кубок Испании, в финале обыграв «Осасуну» со счётом 2:1.

Следующий матч «Реал» проведёт в рамках полуфинала Суперкубка Испании с «Атлетико». Матч состоится 10 января в 22:00 по мск.

Кубок Испании . 1/16 финала
06 января 2024, суббота. 23:30 МСК
Арандина
Аранда-де-Дуэро
Окончен
1 : 3
Реал Мадрид
Мадрид
0:1 Хоселу – 54'     0:2 Диас – 55'     0:3 Родриго – 90+1'     1:3 Фернандес – 90+3'    
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