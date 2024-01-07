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Президент «Реала» рассматривает возможность продажи украинского голкипера Лунина

Президент «Реала» рассматривает возможность продажи украинского голкипера Лунина
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Президент «Реала» Флорентино Перес заинтересован в продаже украинского голкипера Андрея Лунина, сообщает Realmadridexclusivo.

По данным источника, Перес заинтересован в покупке голкипера «Лас-Пальмаса» Альваро Вальеса, в котором видит дублёра Тибо Куртуа. Также отмечается, что у Вальеса истекает срок контрактного соглашения с «Лас-Пальмасом», поэтому он может перейти в мадридский клуб на правах свободного агента, что позволит «Реалу» продать Лунина за большие деньги.

Лунин выступает за «Реал» с 2018 года. Контрактное соглашение футболиста с клубом рассчитано до 2025 года. На данный момент трансферная стоимость футболиста оценивается в € 8 млн. В нынешнем сезоне Лунин провёл 10 матчей во всех турнирах, в которых пропустил шесть голов.

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