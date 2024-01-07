Daily Mail: игрок АПЛ был опрошен полицией в связи с расовыми оскорблениями

Daily Mail сообщает, что неназванный игрок АПЛ был добровольно опрошен полицией в связи с заявлениями о том, что он оскорбил консьержа на расовой почве.

Как сообщается, инцидент произошёл с консьержем, выходцем из сенегальско-гамбийской семьи. Игрок АПЛ, предположительно, вернулся домой рано утром в состоянии сильного опьянения и оскорбил сотрудника здания.

Инцидент произошёл 10 декабря минувшего года, когда футболист пытался получить ключи от квартиры у сотрудника. Консьержу 50 лет.

По словам консьержа, он не знал, кем был игрок. Он сообщил о своих обвинениях в местную полицию и в клуб игрока.

На текущий момент полиция продолжает расследование этого дела.

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