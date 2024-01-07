Килиан Мбаппе: я перестал чувствовать себя обычным человеком

Нападающий французского «ПСЖ» Килиан Мбаппе рассказал о минусах популярности.

«Собираетесь купить хлеб в пекарне? Я бы сейчас заплатил столько денег, чтобы иметь возможность делать такие вещи, что нормально для большинства людей. Во мне нет привычной спонтанности, я перестал чувствовать себя обычным человеком», — приводит слова Мбаппе Goal.

Мбаппе выступает за «ПСЖ» с 2018 года. Контрактное соглашение форварда с клубом рассчитано до 2024 года. На данный момент трансферная стоимость футболиста оценивается в € 180 млн.

В нынешнем сезоне Мбаппе принял участие в 23 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив 22 гола и 2 результативные передачи.

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