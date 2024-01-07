Эксперт: «Челси» неправильно использует Мудрика и игнорирует его скорость и технику

Эксперт ESPN Джульен Лоуренс негативно высказался о перформансе «Челси» после кубкового матча с «Престоном» (4:0).

«Никто не может мне сказать, что эта команда действительно прогрессирует! Я не вижу никакого прогресса, сколько можно? Уже января 2024 года. Почеттино работает тут с лета, хочу увидеть хоть что-то!

«Челси» неправильно использует Мудрика и игнорирует его скорость и технику. Я просто не понимаю, куда эта команда движется. Я не вижу никаких наработок, я не вижу комбинаций, не вижу открываний.

У этой команды нет идентичности. Они отдают мяч Энцо, но никто вокруг не двигается, вингеры и нападающие не открываются, фулл-бэки не создают ширину. В таких обстоятельствах Фернандес не может ничего», — заявил Лоуренс в эфире ESPN.

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