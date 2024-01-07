Новичок «Баварии» станет самым низким игроком Бундеслиги в XXI веке

Брайан Сарагоса, испанский футболист «Баварии», находящийся в аренде в «Гранаде», станет самым низким игроком с начала XXI века, выступавший в Бундеслиге, сообщает AS.

Рост Брайана 164 сантиметра, что делает его самым низким игроком в Бундеслиге. До него самым низким был полузащитник «Вердера» Романо Шмидт (1,68), а второй (теперь уже третий) нападающий «Дармштадта 98» Фабио Торсиелло (1,69). Испанец вырывается на первую позицию с разницей в 4 сантиметра.

В мюнхенской «Баварии» подиумы среди самых низких игроков за последние 23 года занимали Михаэль Визингер (1,68), Петр Троховски (1,68) и Биксенте Лизаразю (1,69). Игрок с характеристиками Брайана, ставший легендой Мюнхена, Франк Рибери, имеет рост 1,70 м.

Напомним, ранее стало известно, что Бавария» заключила сделку с «Гранадой» о приобретении полузащитника Брайана Сарагосы за € 13 млн. 22-летний Брайан Сарагоса является воспитанником «Гранады». Он прошёл весь путь от академии до основной команды. Transfermarkt оценивает Сарагосу в € 12 млн.

В текущем сезоне чемпионата Испании Сарагоса провёл 18 матчей, забил шесть мячей и отдал две голевые передачи. Всего он сыграл 55 матчей за «Гранаду», отметился 11 голами и оформил три результативные передачи. За «Баварию» испанец будет выступать со следующего сезона.

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