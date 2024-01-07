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Мбаппе рассказал, что бы делал, если бы стал невидимым на два дня

Мбаппе рассказал, что бы делал, если бы стал невидимым на два дня
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Нападающий «ПСЖ» и сборной Франции Килиан Мбаппе рассказал, что сделал бы, если бы его на два дня сделали невидимым.

«Я бы провёл два дня на улице, это точно! Я могу сказать это, не задумываясь. Спокойно поел бы в пивном ресторане, вышел куда-нибудь, сходил с друзьями, устроил тихую вечеринку, чтобы никто не пришёл ко мне. На следующее утро приятный бранч на солнце на террасе, вот и всё. Простые вещи в жизни», — приводит слова Мбаппе Goal.

Мбаппе защищает цвета «ПСЖ» с 2018 года. Контракт футболиста с клубом действует до 2024 года. На данный момент трансферная стоимость французского нападающего оценивается в € 180 млн.

В нынешнем сезоне Мбаппе принял участие в 23 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив 22 гола и 2 результативные передачи.

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