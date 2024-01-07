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Анчелотти оценил дебют Гюлера в составе «Реала»

Анчелотти оценил дебют Гюлера в составе «Реала»
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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти поделился мнением о дебюте 18-летнего турецкого хавбека Арда Гюлера в матче 1/16 финала Кубка Испании с «Арандиной» (3:1).

«У Гюлера есть индивидуальность, у него есть характер. Это хорошо. Он выделяется качеством игры ногой, но характер также важен, чтобы преуспеть в «Реале». Он отработал час на хорошем уровне. Очевидно, что ещё есть проблемы с физической формой, поэтому нужно быть терпеливыми», – приводит слова Анчелотти AS.

Напомним, Арда Гюлер перебрался в «Мадрид» летом 2023-го из «Фенербахче» за € 20 млн. С тех пор, турецкий атакующий полузащитник не провёл за «сливочных» ни одного матча, сначала восстанавливаясь от проблем с коленом, а затем от мышечных повреждений, связанных с дефицитом тренировочной практики.

Отметим, по информации transfermarkt, стоимость игрока составляет € 15 млн. В прошлом сезоне во всех турнирах Гюлер сыграл в 35 играх, в которых забил 6 голов и отдал 7 результативных передач.

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Кубок Испании . 1/16 финала
06 января 2024, суббота. 23:30 МСК
Арандина
Аранда-де-Дуэро
Окончен
1 : 3
Реал Мадрид
Мадрид
0:1 Хоселу – 54'     0:2 Диас – 55'     0:3 Родриго – 90+1'     1:3 Фернандес – 90+3'    
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