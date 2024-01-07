Дочь Валерия Лобановского рассказала, какой была бы позиция отца по событиям на Украине

Светлана Лобановская, дочь легендарного тренера и игрока киевского «Динамо» и сборной СССР Валерия Лобановского, поделилась мыслями об отце в годовщину его дня рождения. В субботу, 6 января, ему могло бы исполниться 85 лет.

«Каким он бы бы в наше время? У него ничего не менялось, несмотря на обстоятельства, поэтому я уверена, что он был бы таким, как всегда.

Какое мнение было бы у отца относительно нынешних событий на Украине? А может ли быть какое-то другое мнение относительно этого, кроме негативного? Так же и отец, уверена, негативно относился бы. В общем, всем сейчас сложно – и спортсменам, и тренерам, и обычным людям. Жизнь – очень тяжёлая вещь, а в нынешние времена и подавно», – приводит слова Лобановской сайт официальный киевского «Динамо».

В начале 2017 года УЕФА включила его в список 10 величайших тренеров европейского футбола. Валерий Лобановский ушёл из жизни в 2002 году.