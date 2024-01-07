Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Дочь Валерия Лобановского рассказала, какой была бы позиция отца по событиям на Украине

Дочь Валерия Лобановского рассказала, какой была бы позиция отца по событиям на Украине
Аудио-версия:
Комментарии

Светлана Лобановская, дочь легендарного тренера и игрока киевского «Динамо» и сборной СССР Валерия Лобановского, поделилась мыслями об отце в годовщину его дня рождения. В субботу, 6 января, ему могло бы исполниться 85 лет.

«Каким он бы бы в наше время? У него ничего не менялось, несмотря на обстоятельства, поэтому я уверена, что он был бы таким, как всегда.

Какое мнение было бы у отца относительно нынешних событий на Украине? А может ли быть какое-то другое мнение относительно этого, кроме негативного? Так же и отец, уверена, негативно относился бы. В общем, всем сейчас сложно – и спортсменам, и тренерам, и обычным людям. Жизнь – очень тяжёлая вещь, а в нынешние времена и подавно», – приводит слова Лобановской сайт официальный киевского «Динамо».

В начале 2017 года УЕФА включила его в список 10 величайших тренеров европейского футбола. Валерий Лобановский ушёл из жизни в 2002 году.

Материалы по теме
«К нему есть много вопросов». Экс-игрок сборной Украины — о Тимощуке
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android