Беллингем поделился с болбоем пледом во время январского матча в Кубке Испании. Фото

Полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем, проведший на скамейке запасных весь матч с «Арандиной» (3:1) в Кубке Испании, помог болбою местного стадиона согреться. Английский футболист отдал ему свой плед, чтобы мальчик не замерз по ходу игры.

Джуд Беллингем отдал болбою свой плед Фото: Соцсети

20-летнему Беллингему даже пришлось встать со своего места, так как болбою нельзя было отлучаться со своей позиции. Матч закончился победой мадридской командой со счётом 3:1, при этом один из мячей в свои ворота забил защитник «сливочных» Начо Фернандес на 90+3-й минуте игры.

В нынешнем сезоне Беллингем в 22 матчах во всех турнирах забил 17 голов и отдал пять результативных передач. Его переход из дортмундской «Боруссии» летом 2023 года обошёлся «Реалу» в € 103 млн.

Беллингем не только добрый человек, но и шутник: