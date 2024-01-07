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Беллингем поделился с болбоем пледом во время январского матча в Кубке Испании. Фото

Беллингем поделился с болбоем пледом во время январского матча в Кубке Испании. Фото
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Полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем, проведший на скамейке запасных весь матч с «Арандиной» (3:1) в Кубке Испании, помог болбою местного стадиона согреться. Английский футболист отдал ему свой плед, чтобы мальчик не замерз по ходу игры.

Джуд Беллингем отдал болбою свой плед

Джуд Беллингем отдал болбою свой плед

Фото: Соцсети

20-летнему Беллингему даже пришлось встать со своего места, так как болбою нельзя было отлучаться со своей позиции. Матч закончился победой мадридской командой со счётом 3:1, при этом один из мячей в свои ворота забил защитник «сливочных» Начо Фернандес на 90+3-й минуте игры.

В нынешнем сезоне Беллингем в 22 матчах во всех турнирах забил 17 голов и отдал пять результативных передач. Его переход из дортмундской «Боруссии» летом 2023 года обошёлся «Реалу» в € 103 млн.

Беллингем не только добрый человек, но и шутник:

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