Куртуа: на ЧМ-2018 в России у сборной Бельгии был самый большой шанс выиграть трофей

Бельгийский вратарь мадридского «Реала» Тибо Куртуа, возобновивший тренировки на поле после разрыва крестообразной связки колена, не исключил, что в нынешнем сезоне ещё сыграет за испанскую команду, но полностью исключил участие в чемпионате Европы.

«Даже если я выйду на поле за «Реал» ещё в одном матче до конца сезона, это не будет означать, что буду на 100% готов к чемпионату Европы. Планирую смотреть матчи своей сборной так, как это делал и ранее. Надеюсь, что парни смогут пройти как можно дальше. На чемпионате мира в России у нас был самый большой шанс выиграть трофей, но, возможно, в этом году у нас есть шанс продвинуться далее», — приводит слова Куртуа Le Soir cо ссылкой на телеканал BPT 1.

В полуфинале ЧМ-2018 в России сборная Бельгии проиграла будущему победителю турнира Франции со счётом 0:1. В матче за третье место бельгийцы обыграли Англию — 2:0.

31-летний Куртуа из-за травмы не играл в нынешнем сезоне.